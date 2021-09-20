Ortaokullarda kız öğrencileri eğitime dahil etmeyen Taliban'dan yeni açıklama
Afganistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika haberine göre ortaokullarda kız öğrencileri eğitime dahil etmeyen Taliban'dan gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama geldi. Taliban Sözcüsü kız çocuklarının okula dönmesi için sağlanması gereken şartı açıkladı. Taliban iktidarı ele geçirdiğinde değişim sözü vermişti ama yönetimle ilgili alınan son kararlar Afganistan'da katı kuralların geçerli olduğu 1990'lı yıllara dönüşe işaret ediyor.
Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi.
İkinci defa ülke yönetimini ele geçiren Taliban ise verdiği ılımlı mesajların aksine dünyanın tepkisini çeken adımlar atarak gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ortaokullar açılmış ama Taliban'ın talimatıyla yalnızca erkek öğrenciler ile erkek öğretmenlerin sınıflara dönebilmişti.
Taliban'dan yapılan yazılı açıklamada kız çocuklarının okula dönüşüyle ilgili herhangi bir ifade yer almamıştı.
Dünyadan gelen tepkiler sonrası Taliban'dan yeni bir açıklama geldi. Almanya'nın Der Spiegel dergisine konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'kız çocukları ancak güvenli ortam oluşturulmasından sonra eğitime devam edebilecekler' dedi. 'Kızların eğitimine karşı değiliz' diyen Mücahid sözlerine şöyle devam etti;