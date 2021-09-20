Taliban'ın hedefinde ABD var! Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'den çok konuşulacak açıklama
Son dakika haberine göre Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi. Mücahid, "(ABD) Afganistan'da 20 yıldır sivilleri şehit ediyor." ifadesini kullandı. Taliban'ın açıklamasına ABD'nin nasıl yanıt vereceği merak konusu.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.
Mücahid, ABD'ye ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos'ta Kabil'de bir aracı vurduğu saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne ilişkin Çin Medya Grubu'na değerlendirmelerde bulundu.
Afganistan'da oluşturulan geçici hükümette "Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcılığına" getirilen Mücahid, 10 sivilin öldürüldüğü saldırının ABD'nin işlediği tek vaka olmadığını söyledi.
Mücahid, "(ABD) Afganistan'da 20 yıldır sivilleri şehit ediyor." ifadesini kullandı.
İnsan hakları ihlali olarak nitelediği olayı kınayan Mücahid, bunun gibi dikkatsizliklerin insanlık felaketine yol açtığını belirtti.
Mücahid, "ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve ölümler ile ülkedeki baskıyı telafi etme şekli olarak Afganistan halkıyla iş birliği yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.
UNAMA'NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
Mücahid, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararına ilişkin de UNAMA'nın BM bünyesinde ve uluslararası bir örgüt olması nedeniyle söz konusu karardan dolayı iyimser olduklarını ifade etti.
Afganistan'ın uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olma konusunda istekli olduğuna dikkati çeken Mücahid, BM'ye UNAMA'nın görev süresini uzatmasını değil, Afgan halkının sesini yükseltmek ve Afganlara yardım etmek için etkili adımlar atması çağrısında bulundu.