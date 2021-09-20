Taliban’ın hedefinde ABD var! Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’den çok konuşulacak açıklama

UNAMA'NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

Mücahid, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararına ilişkin de UNAMA'nın BM bünyesinde ve uluslararası bir örgüt olması nedeniyle söz konusu karardan dolayı iyimser olduklarını ifade etti.