SON DAKİKA: Diken üstündeler! Kanarya Adaları'nda yanardağ faaliyete geçti 5 bin kişi tahliye ediliyor
Son dakika haberleri... İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'ndan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) isimli yanardağ tekrar faaliyet geçti. Cumbre Vieja'nın tekrar faaliyet geçmesinden önce son bir haftada 21 deprem meydana geldi. Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağı dün yerel saatle 15.10'da faaliyete geçti. Bölgede dün ise 327 deprem kaydedildi. Öte yandan Kanarya Adaları'ndaki La Palma Adası'nda bulunan 5 bin kişi ise tahliye ediliyor. Yanardağ 5 ağızdan alev püskürterken dehşet anları ise objektiflere yansıdı.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.
Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçtiği bildirildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.
Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini duyurdu. Sanchez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ilk elden çalışmaları yerinde görmek için La Palma'ya gittiğini" kaydetti.
BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR
İspanyol basınının yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, yanardağ etrafındaki El Paso, Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paraiso, Alcala gibi bazı yerleşim yerlerindeki 5 bin kadar kişinin jandarma tarafından yürütülen çalışmalarla tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.