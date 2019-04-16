Notre Dame Katedrali yangınında katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi 16.04.2019 11:19

İngiliz basınına göre, dün akşam çıkan yangında kül olan Notre Dame Katedrali'nin yakınlarında, içinde benzin bidonları ve Arapça belgelerin bulunduğu terk edilmiş bir araç bulundu. Öte yandan lük olan katedralin içi bu sabah ilk kez görüntülendi...