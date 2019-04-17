Notre Dame Katedrali’nin son hali

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için yardım kampanyası başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangını 'trajedi' olarak niteleyerek "Katedrali birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi. Salma Hayek'in eşi Francois-Henri Pinault'nun katedralin restorasyonu için 100 milyon Euro bağışlayacağını açıklamasının ardından, diğer Fransız milyarderler art arda bağış yapacaklarını açıkladı.