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Notre Dame Katedrali’nin son hali

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde geçtiğimiz gün yangın çıktı. Yangın dünya çapında üzüntüye neden oldu. İşte Notre Dame Katedrali'nin yangından sonraki hali.

17.04.2019 15:55 - Son Güncelleme: 17.04.2019 15:57
Notre Dame Katedrali’nin son hali

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın, dün 500 itfaiyecinin müdahalesiyle 8.5 saatte söndürüldü. Büyük zarar gören, çan kulesi ve çatısı çöken katedralin yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.

Notre Dame Katedrali’nin son hali

Paris'in en önemli yapılarından Notre Dame Katedrali'nde restorasyon çalışmaları sürerken önceki gün 18.50'de başlayan yangın dün sabaha karşı 03.20'de söndürüldü. Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.

Notre Dame Katedrali’nin son hali

500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı. Tüm dünyadan Fransa'ya 'Geçmiş olsun' mesajları gelirken, yangının söndürülmesinden sonraki 12 saat içinde Notre Dame'ın yenilenmesi için milyarderlerden bağış yağdı.

Notre Dame Katedrali’nin son hali

Fransa'da tarihi eserler ilgili çalışmalar yapan Miras Vakfı, katedralin restorasyonu için yardım kampanyası başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yangını 'trajedi' olarak niteleyerek "Katedrali birlikte yeniden inşa edeceğiz" dedi. Salma Hayek'in eşi Francois-Henri Pinault'nun katedralin restorasyonu için 100 milyon Euro bağışlayacağını açıklamasının ardından, diğer Fransız milyarderler art arda bağış yapacaklarını açıkladı.

Notre Dame Katedrali’nin son hali

Louis Vuitton'un sahibi Bernard Anault 200 milyon Euro, Fransız kozmetik devi L'Oreal'in kurucusu Bettencourt Ailesi 200 milyon Euro ve Fransa merkezli petrol şirketi Total 100 milyon Euro bağış yapacaklarını açıkladı. Toplanan rakam kısa sürede 600 milyon Euro'yu geçti.

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