Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin adının karıştığı skandallar yine gündem oldu. Filistinlilerin katledilmesinde başrol oynayan Netanyahu'nun, oğluna ait ses kayıtları olay oldu.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 08:41:11 Güncelleme: 08:51:09
Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu, 2017 yılında askerlik görevini bitirerek İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden terhis olmuştu.

Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

Askerlik görevini bitiren Avner Netanyahu, birkaç ay süre ile Avustralya ve Yeni Zelanda'ya seyahat etmeye karar verdi.

Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

Seyahat süresinin 8 ay kadar süreceği belirtildi.

Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

Genç Netanyahu'nun seyahat tutkusu, güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.

Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

24 yaşındaki Avner'in seyahati İsrail'de büyük bir skandalın deşifre olmasına sebep oldu.

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