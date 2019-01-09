Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin adının karıştığı skandallar yine gündem oldu. Filistinlilerin katledilmesinde başrol oynayan Netanyahu'nun, oğluna ait ses kayıtları olay oldu.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 08:41:11
Güncelleme: 08:51:09
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu, 2017 yılında askerlik görevini bitirerek İsrail Silahlı Kuvvetleri'nden terhis olmuştu.
Askerlik görevini bitiren Avner Netanyahu, birkaç ay süre ile Avustralya ve Yeni Zelanda'ya seyahat etmeye karar verdi.
Seyahat süresinin 8 ay kadar süreceği belirtildi.
Genç Netanyahu'nun seyahat tutkusu, güvenlik endişesini de beraberinde getirdi.
24 yaşındaki Avner'in seyahati İsrail'de büyük bir skandalın deşifre olmasına sebep oldu.