Netanyahu ailesinin skandalları bitmek bilmiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesinin adının karıştığı skandallar yine gündem oldu. Filistinlilerin katledilmesinde başrol oynayan Netanyahu'nun, oğluna ait ses kayıtları olay oldu.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 08:41:11 Güncelleme: 08:51:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





