Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)
Reuters Haber Ajansı, 2018 yılına damga vuran fotoğrafları belirledi. Fotoğraflar arasında savaş bölgelerinde ve mülteci geçişlerinde çekilenler kareler öne çıktı. Şimdi de Reuters bu fotoğraflar arasından yılın en iyi fotoğrafını seçti. 2018 yılının İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...
9 Ocak 2019 Çarşamba, 17:09:51
Güncelleme: 17:27:49
Reuters Haber Ajansı, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını derlemişti. Reuters'ın en iyileri arasındaki fotoğraflar genellikle yaşanan savaşlara ait. Ve nihayet Reuters 2018'in en iyi fotoğrafını seçti.
YANGININ EN İYİ FOTOĞRAFI SEÇİLDİ
Reuters tarafından çekilen fotoğraf; 9 Kasım'da Malibu'da meydana gelen yangından kaçan Gabi ve Jonah Frank'a ait. Bu fotoğraf ise yılın 'en iyi fotoğrafı' seçildi.
İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...
Hawaii'de Kilauea Volkanı.
St. Petersburg'daki Mikhailovsky Tiyatrosu'nda, sahne arasında Rusya-Hırvatistan Dünya Kupası maçını izleyen balerin.
Meksika sınırı Tornillo'da mülteci çocuklar.