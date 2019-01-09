Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

Reuters Haber Ajansı, 2018 yılına damga vuran fotoğrafları belirledi. Fotoğraflar arasında savaş bölgelerinde ve mülteci geçişlerinde çekilenler kareler öne çıktı. Şimdi de Reuters bu fotoğraflar arasından yılın en iyi fotoğrafını seçti. 2018 yılının İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...

9 Ocak 2019 Çarşamba, 17:09:51 Güncelleme: 17:27:49
Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

Reuters Haber Ajansı, 2018 yılının en iyi fotoğraflarını derlemişti. Reuters'ın en iyileri arasındaki fotoğraflar genellikle yaşanan savaşlara ait. Ve nihayet Reuters 2018'in en iyi fotoğrafını seçti.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

YANGININ EN İYİ FOTOĞRAFI SEÇİLDİ

Reuters tarafından çekilen fotoğraf; 9 Kasım'da Malibu'da meydana gelen yangından kaçan Gabi ve Jonah Frank'a ait. Bu fotoğraf ise yılın 'en iyi fotoğrafı' seçildi.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

İşte Reuters'ın gözünden yılın fotoğrafları...

Hawaii'de Kilauea Volkanı.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

St. Petersburg'daki Mikhailovsky Tiyatrosu'nda, sahne arasında Rusya-Hırvatistan Dünya Kupası maçını izleyen balerin.

Reuters 2018 yılının en iyi fotoğrafını seçti (Reuters en iyi fotoğraflar)

Meksika sınırı Tornillo'da mülteci çocuklar.

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