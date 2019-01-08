Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.. açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

8 Ocak 2019 Salı, 22:40:12 Güncelleme: 22:50:29
Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?

Tüm Dünyanın hayranlık duyduğu Diana Francess Spancer, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Prenses Diana'nın ölümünün kaza mı yoksa suikast mi olduğu sorusunun cevabı ise hala tartışılıyor. Ancak Emekli İngiliz ajanı Hopkins (80) bir hafta ömrünün kaldığını öğrenince korkunç bir itirafta bulundu: Diana tek kadın kurbanımdı. Kraliyet Ailesi'nden sadece O'na suikast yaptım. Ölmeyi hak etmedi.. açıklamasında bulundu. İşte Prenses Diana'nın ölümünün perde arkası...

Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?
Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.
Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?

Lady Diana hem Birleşik Krallık hem de tüm dünya için hafızalara kazınmış bir isim. Prenses Diana, ölüm yılı 31 Ağustos 1997'den bu yana hala çok konuşulan bir insan.

Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?

Ölümünün ardındansa cevaplanmamış pek çok soru bırakmıştı. Geçirdiği trafik kazası, Dodi Al Fayed ile ilişki dedikoduları ve daha fazlası...

Lady Diana nasıl öldü? Galler Prensesi Diana suikaste mi kurban gitti?

Bu sorulardan en önemlisi ise şuydu:

Lady Diana'nın ölümü bir kaza mı, yoksa cinayet miydi?

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