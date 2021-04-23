NASA ve SpaceX dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderiyor

Son dakika haberi... İnsanlığın uzay macerasında tarihi bir gelişme daha yaşanıyor. Bir süre önce detayları ortaya çıkan ve bir ortaklığa giden iki NASA ve SpaceX, dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderiyor. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavour uzay aracına binecek. Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer ekip üyeleriyle SpaceX kapsülüne binen ikinci kişi olarak tarih yazacak.

23.04.2021 12:08 - Son Güncelleme: 23.04.2021 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





