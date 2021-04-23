NASA ve SpaceX dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderiyor
Son dakika haberi... İnsanlığın uzay macerasında tarihi bir gelişme daha yaşanıyor. Bir süre önce detayları ortaya çıkan ve bir ortaklığa giden iki NASA ve SpaceX, dört astronotu Crew-2 görevi kapsamında uzaya gönderiyor. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavour uzay aracına binecek. Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer ekip üyeleriyle SpaceX kapsülüne binen ikinci kişi olarak tarih yazacak.
23.04.2021 12:08
- Son Güncelleme: 23.04.2021 12:27
NASA ve SpaceX görevi için nefesler tutuldu. Canlı olarak yayımlanan görevde astronotlar 6 aylık yolculuğa doğru çıkıyor. Elon Musk'ın SpaceX'i özel şirket olarak NASA gibi devlet kurumu ile ilk kez bir ortaklık kuruyor. Bu noktada gerçekten de önemli bir görev.
NASA yeni uçuşları için SpaceX ile bir iş birliğine gitmişti. Elon Musk'ın Twitter hesabı üzerinden duyurduğu ortaklık sonrası, ilk hamle geldi. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Crew Dragon Endeavour uzay aracına binecek.
Astronotlar, Launch Complex 39A'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak olan Crew Dragon uzay aracında altı aylık bir bilim görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.
Crew-2 görevinin bugün Türkiye saatiyle yaklaşık 12.00/13.00 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Dünyanın yaklaşık 400 km yukarısında yer alan uzay istasyonu 24 saatlik yolculuğuna normalde perşembe günü başlayacaktı ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle cuma gününe ertelendi.
Sonbaharda Dünya'ya dönmeden önce yörüngedeki araştırma platformunda bilim deneyleri ve bakım yapmak için yaklaşık altı ay geçirmeleri bekleniyor. Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer ekip üyeleriyle SpaceX kapsülüne binen ikinci kişi olarak tarih yazacak.