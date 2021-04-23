RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullandıkları taktiği...

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim farklı bir boyut almaya başladı. Rusya Kırım'a asker yığarken ABD, İngiltere ve AB Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladılar. Öte yandan dün yapılan tatbikata savaş gemilerinin manevralarına gökyüzünde 200'ü aşkın jet katıldı. Ancak ormanda ortaya çıkan ordu soğuk duş etkisi yarattı. Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı kullandığı taktiği devreye sokacak. İşte detaylar...

23.04.2021 09:22 - Son Güncelleme: 23.04.2021 09:22
Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullanıkları taktiği...

Dünya haftalarca savaş çıkıp çıkmayacağını merak etti, savaş gemilerinin manevralarına gökyüzünde 200'ü aşkın jet katıldı. Ancak ormanda ortaya çıkan ordu soğuk duş etkisi yarattı.

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Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullanıkları taktiği...

Rusya lideri Vladimir Putin'in Kırım ve Ukrayna sınırına bir ordu yığmasıyla neredeyse Karadeniz üzerinde şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu. Putin, Perşembe günü şimdiye kadarki en büyük gözdağını verdi.

Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullanıkları taktiği...

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Perşembe günü Kırım'a indi, helikopterle ordu birliklerinin konuşlandığı Opuk Üssü'ne uçtu. Şoygu'nun Opuk'a ulaşmasıyla Rus ordusu harekete geçti.

Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullanıkları taktiği...

Gövde gösterisinde 10 bini aşkın askerin yanı sıra 40'ı aşkın savaş gemisi ve 200'den fazla jet vardı. Savunma Bakanlığı'nın resmi televizyonu Zvezda, Karadeniz'e doğru ateşlenen füze yağmurunu ekrana getirdi.

Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullanıkları taktiği...

Kırım'daki dev tatbikatta ayrıca Rus ordusuna ait savaş gemileri çıkarma yaptı, fırlatılan füzeler Karadeniz üstündeki hedefleri yerle bir etti. Ayrıca yüzlerce tank aynı anda sahadaydı.