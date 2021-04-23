Karadeniz savaşa hazırlanıyor! Rusya'dan flaş hamle! En son 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e kullandıkları taktiği...
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim farklı bir boyut almaya başladı. Rusya Kırım'a asker yığarken ABD, İngiltere ve AB Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkladılar. Öte yandan dün yapılan tatbikata savaş gemilerinin manevralarına gökyüzünde 200'ü aşkın jet katıldı. Ancak ormanda ortaya çıkan ordu soğuk duş etkisi yarattı. Rusya 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı kullandığı taktiği devreye sokacak. İşte detaylar...
23.04.2021 09:22
- Son Güncelleme: 23.04.2021 09:22