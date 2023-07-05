NASA açık açık tarih verdi! Dünya o anda yok olacak diyerek açıkladılar! Güneş, oksijen, su...
NASA'nın dünyanın sonuyla ilgili yaptığı araştırma, konuya dair merak edilenleri yeniden gündeme getirdi. Araştırma, dev göktaşları, biyolojik çeşitlilik kaybı, orman tahribatı, küresel ısınma, iklim krizi ve nükleer savaş gibi faktörleri ele alarak dünyanın sonunun nasıl ve ne zaman gelebileceği konusunda bilgi sağlıyor.
05.07.2023 16:41 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:41
NASA'nın çalışmaları, gelecekteki olası senaryoları inceleyerek dünyanın yok olacağı tarihi ve bu sürecin nasıl gerçekleşebileceğini hesaplamayı amaçlıyor. Ancak, dünyanın sonunun kesin bir tarih veya yöntemle belirlenmesi zor bir görevdir. Bilim insanları, sürekli olarak araştırmalar yapmakta ve verileri analiz ederek olası senaryoları değerlendirmektedir.
NASA araştırmasına göre, dünyanın sonunun güneşteki artan radyasyondan kaynaklanacağı ifade edilmektedir. Güneşteki radyasyonun etkisiyle bu korkutucu sonun gerçekleşeceği belirtilmektedir. Ancak, bilim insanlarına göre bu süreç için uzun bir zaman dilimi vardır.