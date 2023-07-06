Silvio Berlusconi’nin vasiyetnamesinin detayları belli oldu!

Buna göre, Berlusconi'nin medya ve bankacılık sektöründen şirketlerini, Monza futbol kulübü ile diğer mal varlıklarını bünyesinde barındıran çatı kuruluş Fininvest aile holdinginin yüzde 53'lük çoğunluk hissesi, ilk eşi Carla Elvira Dall'Oglio'dan çocukları Marina ve Pier Silvio'ya eşit olarak paylaştırıldı. Holdingin geri kalan hisseleri de Berlusconi'nin ikinci eşi Veronica Lario'dan olan üç çocuğu; Barbara, Eleonora ve Luigi arasında paylaştırıldı.