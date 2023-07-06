Silvio Berlusconi'nin vasiyetnamesinin detayları belli oldu!
Kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran'da hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin vasiyetnamesinin detayları belli oldu.
İtalyan ANSA ajansının ulaştığı belgeye göre, konutu Villa San Martino'nun antetli kağıdına yazılmış 2006 tarihli vasiyetnamede, "Mevcut varlığı eşit olarak Marina ve Pier Silvio'ya bırakıyorum. Kalanları da eşit olarak 5 çocuğum; Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora ve Luigi'ye bırakıyorum." ifadeleri yer aldı.
Buna göre, Berlusconi'nin medya ve bankacılık sektöründen şirketlerini, Monza futbol kulübü ile diğer mal varlıklarını bünyesinde barındıran çatı kuruluş Fininvest aile holdinginin yüzde 53'lük çoğunluk hissesi, ilk eşi Carla Elvira Dall'Oglio'dan çocukları Marina ve Pier Silvio'ya eşit olarak paylaştırıldı. Holdingin geri kalan hisseleri de Berlusconi'nin ikinci eşi Veronica Lario'dan olan üç çocuğu; Barbara, Eleonora ve Luigi arasında paylaştırıldı.
Fininvest Holding'den yapılan yazılı açıklamada da Silvio Berlusconi'nin hisseleri çocuklar arasında bölüştürerek, Fininvest'in kontrolünü tek kişide bırakmadığı kaydedildi.
Silvio Berlusconi'nin vasiyetnameye ek olarak, 19 Ocak 2022 tarihli bir mektup bıraktığı, bu mektupta da nişanlısı Marta Fascina ve siyasetten yol arkadaşı Marcello Dell'Utri'ye yönelik vasiyetlerinin olduğu ve çocuklarına hitaben, "Sevgili Marina, Pier Silvio, Barbara ve Eleonora, San Raffaele'ye (Hastaneye) gidiyorum, geri dönemezsem lütfen aşağıdakilere dikkat edin. Teşekkürler, hepinizi çok seviyorum, Babanız." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.