Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

FRANSA'DA YENİ KAOS SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Ülkede yaşanan kaos yeni bir kavganın fitilini de ateşledi. Her fırsatta Türkiye'ye 'özgürlük' dersi vermeye kalkan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyayı yasaklayabileceğini açıkladı.