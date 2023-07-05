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Fransa'da yeni kavga! Emmanuel Macron'un 'sosyal medya' kararı tepki çekti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan kaos beraberinde yeni kavgalar da getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylar sebebiyle sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu. Emmanuel Macron bu kararıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetildi. İşte detayar...

takvim.com.tr
AJANSLAR
05.07.2023 12:39 - Son Güncelleme: 05.07.2023 12:50
Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan kaos sürüyor. Ülkede binlerce araç yakılırken 4000'e yakın kişi gözaltına alındı.

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Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

FRANSA'DA YENİ KAOS SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Ülkede yaşanan kaos yeni bir kavganın fitilini de ateşledi. Her fırsatta Türkiye'ye 'özgürlük' dersi vermeye kalkan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyayı yasaklayabileceğini açıkladı.

Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

Protestoların yaşandığı şehirlerin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Macron, burada yaptığı konuşmada, "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." dedi.

Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

EMMANUEL MACRON'A TEPKİLER YÜKSELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu.

Fransa’da yeni kavga! Emmanuel Macron’un ’sosyal medya’ kararı tepki çekti

KIM JONG-UN'A BENZETTİLER

Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un açıklamalarına ilişkin haberi alıntılayarak, Fransız Cumhurbaşkanını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetti.

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