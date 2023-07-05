Fransa'da yeni kavga! Emmanuel Macron'un 'sosyal medya' kararı tepki çekti
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan kaos beraberinde yeni kavgalar da getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olaylar sebebiyle sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu. Emmanuel Macron bu kararıyla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetildi. İşte detayar...
Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan kaos sürüyor. Ülkede binlerce araç yakılırken 4000'e yakın kişi gözaltına alındı.
FRANSA'DA YENİ KAOS SOSYAL MEDYA KISITLAMASI
Ülkede yaşanan kaos yeni bir kavganın fitilini de ateşledi. Her fırsatta Türkiye'ye 'özgürlük' dersi vermeye kalkan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyayı yasaklayabileceğini açıkladı.
EMMANUEL MACRON'A TEPKİLER YÜKSELDİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gerekmesi halinde sosyal medyaya erişimin engellenebileceği yönündeki açıklaması tepkilere neden oldu.
KIM JONG-UN'A BENZETTİLER
Boyun Eğmeyen Fransa partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Macron'un açıklamalarına ilişkin haberi alıntılayarak, Fransız Cumhurbaşkanını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a benzetti.