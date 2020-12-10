NASA duyurdu! Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimlikleri belli oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor. Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.