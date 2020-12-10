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NASA duyurdu! Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimlikleri belli oldu

NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirilmişti. Son olarak yapılan açıklamada Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini tek tek yayınladı.

10.12.2020 11:10 - Son Güncelleme: 10.12.2020 11:17
NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin kimliklerini duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamada, 2024'te ayın yüzeyinde yürüyecek ilk kadın ve erkek astronot da yer alıyor.

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NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor. Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı.

Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

AY'A GİDECEK 18 KİŞİLİK EKİP

NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri şöyle sıralandı:

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Joseph Acaba

NASA Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimliklerini açıkladı

Kayla Barron

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