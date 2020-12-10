NASA duyurdu! Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimlikleri belli oldu
NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirilmişti. Son olarak yapılan açıklamada Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini tek tek yayınladı.
10.12.2020 11:10
- Son Güncelleme: 10.12.2020 11:17
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından açıklanan kadroda 9'u kadın 9'u erkek olmak üzere toplam 18 astronot bulunuyor. Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı.
Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.
DİĞER GALERİLER