Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Myanmar'da peş peşe meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da etkili oldu. Tayland'da deprem anında çekilen görüntülerde bir gökdelenin balkonundaki havuzda yüzen insanların neredeyse aşağı sürüklendiği anlar görenleri şoke etti.
LÜKS HAVUZDA UZANIRKEN DEPREME YAKALANDILAR
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüksek bir binanın kenarındaki havuzda bir çiftin şamandırada uzandığı, diğer bir kişinin ise şezlongda dinlendiği görülüyor.
DEV DALGALAR PANİĞE YOL AÇTI
Depremde binanın sallanmasının ardından havuzda büyük dalgalar oluşuyor.
Saniyeler içinde şiddetlenen deprem lüks havuzda dev dalgalara yol açıyor.
NEREDEYSE GÖKDELENDEN KAYACAKTI
Havuzdaki çift dalgalardan kaçıp sudan çıkmaya çalışırken neredeyse gökdelenden aşağıya kayacak kadar zorluk çekiyorlar.
MYANMAR'DA BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
Korku dolu video cuma günü Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bangkok'da çekildi. Deprem Myanmar'da 1.000'den fazla kişinin ölümüne, 2.000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.