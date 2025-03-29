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Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Myanmar'daki 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'da da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta üç kişi depreme gökdelenin balkonundaki havuzda yakalandı. Deprem ile birlikte havuzda dev dalgalar oluşurken kaçmaya çalışan bir kişi neredeyse yükselen sular ile birlikte gökdelenden aşağı düşecekti. İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 16:45
Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Myanmar'da peş peşe meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da etkili oldu. Tayland'da deprem anında çekilen görüntülerde bir gökdelenin balkonundaki havuzda yüzen insanların neredeyse aşağı sürüklendiği anlar görenleri şoke etti.

Tayland'da deprem anı kamerada

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

LÜKS HAVUZDA UZANIRKEN DEPREME YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yüksek bir binanın kenarındaki havuzda bir çiftin şamandırada uzandığı, diğer bir kişinin ise şezlongda dinlendiği görülüyor.

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

DEV DALGALAR PANİĞE YOL AÇTI

Depremde binanın sallanmasının ardından havuzda büyük dalgalar oluşuyor.

CANLI | Myanmarda 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı bini geçti! Taylandda da yıkım var

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Saniyeler içinde şiddetlenen deprem lüks havuzda dev dalgalara yol açıyor.

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

NEREDEYSE GÖKDELENDEN KAYACAKTI

Havuzdaki çift dalgalardan kaçıp sudan çıkmaya çalışırken neredeyse gökdelenden aşağıya kayacak kadar zorluk çekiyorlar.

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

MYANMAR'DA BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Korku dolu video cuma günü Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Bangkok'da çekildi. Deprem Myanmar'da 1.000'den fazla kişinin ölümüne, 2.000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Bölge genelinde sarsıntılar hissedilirken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kaos yaşandı. Kentte büyük bir gökdelenin çökmesi sonucu , çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.