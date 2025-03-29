Myanmar depremine havuzda yakalandı! Bangkok’da dev dalgalar oluştu: Neredeyse gökdelenden düşüyordu

Myanmar'da peş peşe meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da etkili oldu. Tayland'da deprem anında çekilen görüntülerde bir gökdelenin balkonundaki havuzda yüzen insanların neredeyse aşağı sürüklendiği anlar görenleri şoke etti.