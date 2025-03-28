KIZILAHAÇ "ZORLUK YAŞIYORUZ" DEDİ

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Myanmar'da yaşanan depremlerin ardından elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesinden dolayı bazı bölgelere erişimde zorluklar yaşandığını duyurdu.

IFRC, Myanmar'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel saatle bugün öğleden sonra Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve komşu ülke Tayland'da da güçlü sarsıntılar hissedildi. Myanmar Kızılhaç ekipleri durumu değerlendiriyor ancak Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile Güney Shan eyaletinde elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesi nedeniyle etkilenen bölgelere erişimde zorluklarla karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.

Sahadan gelen ilk bilgilere göre depremin önemli hasara yol açtığının aktarıldığı açıklamada, insani ihtiyaçlarla ilgili bilgilerin halen toplanmakta olduğu kaydedildi