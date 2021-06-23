Moskova'da son 120 yılın en sıcak günü yaşandı! 34,7 derece
Soğuğu ve uzun süre yerden kalkmayan karıyla bilinen Rusya'nın başkenti Moskova'dan çok ilginç haberler geliyor. Soğuk başkentte hava sıcaklığı 34,7 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, son 120 yılın en sıcak haziran günü olarak tarihe geçti. 1881'den bu yana sıcaklıkların kaydedildiği Rusya'da 1901 yılından bu yana en sıcak gün yaşanmış oldu.
23.06.2021 10:26
- Son Güncelleme: 23.06.2021 10:43
Geçtiğimiz Pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan en sıcak Haziran günü oldu. Kentte termometreler 34,7 dereceyi gösterdi.
TEMEL NEDEN KÜRESEL ISINMA
Rusya'nın Meteoroloji Servisi Roshydromet'ten Marina Makarova, "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği" açıklamasını yaptı.
Bununla birlikte, Moskova'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz 2010'da, Batı Rusya'nın büyük bir kısmının sıcak hava dalgası ve büyük yangınlara maruz kaldığı dönemde yaşandı. Bu süreçte 38 dereceyi bulan sıcaklıklar yaşanmıştı.
ST. PETERSBURG'DA DA DURUM FARKLI DEĞİL
Moskova'nın 600 kilometre kuzeybatısındaki St. Petersburg'da da bu ay sıcaklarlar oldukça yükseldi. 1998'den bu yana ilk kez 34 dereceye varan sıcaklıklar kaydedildi.
"OLDUKÇA ZOR BİR DURUM"
35 yaşındaki denetçi Pavel Karapetyan, "Bu kadar sıcaklığa alışkın değiliz, oldukça zor bir durum" dedi.