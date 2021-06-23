Moskova'da son 120 yılın en sıcak günü yaşandı! 34,7 derece

Soğuğu ve uzun süre yerden kalkmayan karıyla bilinen Rusya'nın başkenti Moskova'dan çok ilginç haberler geliyor. Soğuk başkentte hava sıcaklığı 34,7 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklık, son 120 yılın en sıcak haziran günü olarak tarihe geçti. 1881'den bu yana sıcaklıkların kaydedildiği Rusya'da 1901 yılından bu yana en sıcak gün yaşanmış oldu.

23.06.2021 10:26 - Son Güncelleme: 23.06.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





