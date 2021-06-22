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ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim yerini ABD- Rusya restleşmesine bıraktı. Özellikle Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra dibe vuran ikili ilişkiler askeri provokasyonlara dönüştü. Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti. Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü. İşte detaylar…

22.06.2021 09:55 - Son Güncelleme: 22.06.2021 09:55
ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti. Son haftalarda hem jetler hem savaş gemilerinin karşılıklı tacizleri, tüm dünyayı diken üstünde tutuyor.

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ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Joe Biden ABD başkanı seçildikten sonra dibe vuran ikili ilişkiler, karşılıklı askeri provokasyonlarla daha da kötüye gidiyor.

ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Rus savaş gemilerinin ABD ordusu tarafından yakından izlendiği biliniyor, özellikle ABD Donanması'nın bir grup Rus gemisine eşlik etmeyi amaçlayan (en az) üç savaş gemisi olduğu bildiriliyor.

ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Bugün Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü.

ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…

Aktarılan bilgiye göre, bir grup Rus savaş gemisi, Hawai Adaları'nın karasularından sadece 40-45 kilometre uzaklıkta bulunuyor.