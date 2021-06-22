ABD-Rusya restleşmesi savaşa mı dönüşüyor? Hem jetler hem savaş gemileri…
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim yerini ABD- Rusya restleşmesine bıraktı. Özellikle Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra dibe vuran ikili ilişkiler askeri provokasyonlara dönüştü. Rus pasifik filosuna ait gemiler savaşın fitilini yakabilecek bir hamleye girişti. Rus basınında çıkan haberlere göre ise, Rus Pasifik Filosundan en az 7 Rus savaş gemisi, Hawaii'deki en büyük ABD Donanması üssünün yakınında görüldü. İşte detaylar…
22.06.2021 09:55
- Son Güncelleme: 22.06.2021 09:55