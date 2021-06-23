Vav TV İzle

Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı! İngiltere'den son dakika açıklaması

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim NATO'nun da işin içine girmesi ile farklı bir boyuta ulaştı. İddiya göre İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan İngiliz savaş gemisi HMS Defender bugün Rus savaş gemisinin ve jetlerinin saldırısına uğradı. Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. 11.52'de açılan uyarı ateşi, anında dünyada 'son dakika' oldu. AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre ise İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı.

23.06.2021 14:44 - Son Güncelleme: 23.06.2021 15:24
Dünya şokta! Karadeniz’de resmen savaş çıktı! Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı!

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin'in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu. İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya şokta! Karadeniz’de resmen savaş çıktı! Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı!

HMS Defender destroyerinin İstanbul Boğazı'ndan 14 Haziran'da geçtiği fotoğrafı, Reuters haber ajansı dünyaya servis etti. İngiliz ordusunun sosyal medya hesapları Karadeniz'de bulunan ABD savaş gemisi USS Laboon'la HMS Defender ve HNLMS Everstsen'in buluştuğu fotoğrafları da paylaştı.

Dünya şokta! Karadeniz’de resmen savaş çıktı! Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı!

Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yaptı.

Dünya şokta! Karadeniz’de resmen savaş çıktı! Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı!

23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. 11.52'de açılan uyarı ateşi, anında dünyada 'son dakika' oldu.

Dünya şokta! Karadeniz’de resmen savaş çıktı! Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı!

Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24M jeti ise HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. Bombaların bırakıldığı an ise, saat 12.19'u gösteriyordu.

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA
AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre ise İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı.

Moskova ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.