Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı! İngiltere'den son dakika açıklaması

Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24M jeti ise HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. Bombaların bırakıldığı an ise, saat 12.19'u gösteriyordu.

İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA

AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre ise İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı.



Moskova ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.