Rus savaş gemisi İngiliz savaş gemisine ateş açtı! İngiltere'den son dakika açıklaması
Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan gerilim NATO'nun da işin içine girmesi ile farklı bir boyuta ulaştı. İddiya göre İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan İngiliz savaş gemisi HMS Defender bugün Rus savaş gemisinin ve jetlerinin saldırısına uğradı. Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. 11.52'de açılan uyarı ateşi, anında dünyada 'son dakika' oldu. AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre ise İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı.
23.06.2021 14:44
- Son Güncelleme: 23.06.2021 15:24
Kırım açıklarındaki gerilimde havalanan bir Rus Su-24M jeti ise HMS Defender'in güzergahına dört adet OFAB-250 bombası bıraktı. Bombaların bırakıldığı an ise, saat 12.19'u gösteriyordu.
İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA
AFP haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre ise İngiltere, Rusya'nın Karadeniz'de donanma gemisine ateş açtığı iddiasını yalanladı.
Moskova ise, İngiltere Büyükelçiliği'nin askeri ataşesini olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.