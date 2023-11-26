Milyonlar Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Ellerde Filistin Bayrakları, dillerde "İsrail'e desteği sona erdirin"

Dünya soykırımcı İsrail'e karşı ayaklanmaya devam ediyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir katliama imza atan İsrail'e karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi. İsrail ürünlerine karşı boykot da tüm dünyada dalga dalga yayılırken Almanya'nın başkenti Berlin'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İşte Filistin'e destek yürüyüşünden detaylar...