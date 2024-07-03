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Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti

Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında ilk dakikadaki golü ile psikolojik üstünlüğü sağlayan ve ardından 61. dakikadaki golü ile Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, Türk seyirciye verdiği Bozkurt selamı ile Alman basınını resmen kudurttu. Avusturya'da 2019'da Bozkurt selamının yasaklandığı bilinirken Merih Demiral'ın gol kutlaması maça damga vurdu. Bild, "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını kullanırken Turan korkusunu da açıkça ortaya çıkardı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:57 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:12
Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti 1

A Milli Futbol Takımı Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırırken ilk dakika attığı gol ile adeta maçın kaderini belirleyen Merih Demiral yalnızca iki golü ile değil, Bozkurt selamı ile Almanya ve Avusturya'nın tüm ayarını bozdu.

Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti 2

Merih Demiral'ın Avusturya'ya karşı attığı iki gol ile maçın kahramanı olduğunu yazan Bild, Bozkurt selamına büyük tepki gösterdi.

2019da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturyaya Merih Demiraldan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler
2019'da Bozkurt işaretini yasaklamışlardı! Avusturya'ya Merih Demiral'dan bozkurt işaretli ayar! İşte tarihi maçtan muhteşem kareler

Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti 3

ALMANYA'DA TURAN KORKUSU

Bild, "Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre 'Bozkurtlar', 'Turan' imparatorluğu için çabalıyor. Bu dünyadaki tüm Türk halklarının yerleşim alanlarını kapsamakta ve Balkanlardan Çin'e kadar uzanmaktadır." İfadelerini kullanarak Türk korkusunu açıkça ortaya çıkardı.

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