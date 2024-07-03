Merih Demiral’ın Bozkurt selamı Alman Bild’i kudurttu! Euro 2024 Türkiye-Avusturya maçında Turan korkusu: Daha önce de asker selamı vermişti

1 A Milli Futbol Takımı Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırırken ilk dakika attığı gol ile adeta maçın kaderini belirleyen Merih Demiral yalnızca iki golü ile değil, Bozkurt selamı ile Almanya ve Avusturya'nın tüm ayarını bozdu.

3 ALMANYA'DA TURAN KORKUSU Bild, "Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre 'Bozkurtlar', 'Turan' imparatorluğu için çabalıyor. Bu dünyadaki tüm Türk halklarının yerleşim alanlarını kapsamakta ve Balkanlardan Çin'e kadar uzanmaktadır." İfadelerini kullanarak Türk korkusunu açıkça ortaya çıkardı.