Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…

ABD'de pedofili, fuhuş ağı, kız çocuklarına cinsel istismar ile gündemi sarsan Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı. Florida'da bir yargıç 2006 yılında görülen davaya ilişkin ifadelerin yayımlanmasını emrederken Epstein dehşeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne serildi. 200 sayfalık tecavüz belgesinde Epstein mağduru genç kızların ifadeleri kan dondurdu. Vibratör ile taciz, zorla üçlü ilişki, seks köleleri… İşte, yıllar önce görülen Epstein davasında ilk kez yayımlanan belgeler ve Epstein mağdurlarının ifadeleri…
Fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamaları ile gündemi sarsan Jeffrey Epstein dosyası gündeme yeniden damga vurdu. Florida'da bir yargıç, 2006 yılında pedofili Jeffrey Epstein'ın yargılanmasıyla sonuçlanan davaya ilişkin çarpıcı ifadelerin yayımlanmasını emretti.
EPSTEIN İFADELERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Jeffrey Epstein'ın 2006'daki soruşturmasından yeni yayımlanan 200 sayfalık belgeler Epstein dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Florida Valisi Ron DeSantis'in belgelerin kamuoyuna açıklanmasına izin veren yasayı imzalamasının ardından yayımlanan tutanaklar, Epstein'ın reşit olmayan bir kıza tecavüz ettiğini ve ardından özür olarak ona bin dolar teklif ettiğini ortaya çıkardı.
Epstein'in tuzağına düştüğünde sadece 14 yaşında olan kız, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki malikanesinin masaj odasında kendisini bir seks oyuncağı ile tatmin ettiğini belirtti. Haziran 2006'da büyük jüri önünde ifade veren iki kurbandan biri olan ve kız 18 yaşına girmeden bir gün önce Epstein ile cinsel ilişkiye girdiğini ve Epstein'ın onu bir daha hiç aramadığını söyledi.