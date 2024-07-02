Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…

Jeffrey Epstein 'ın 2006'daki soruşturmasından yeni yayımlanan 200 sayfalık belgeler Epstein dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Florida Valisi Ron DeSantis'in belgelerin kamuoyuna açıklanmasına izin veren yasayı imzalamasının ardından yayımlanan tutanaklar, Epstein'ın reşit olmayan bir kıza tecavüz ettiğini ve ardından özür olarak ona bin dolar teklif ettiğini ortaya çıkardı.

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Epstein'in tuzağına düştüğünde sadece 14 yaşında olan kız, Epstein'ın Florida'nın Palm Beach kentindeki malikanesinin masaj odasında kendisini bir seks oyuncağı ile tatmin ettiğini belirtti. Haziran 2006'da büyük jüri önünde ifade veren iki kurbandan biri olan ve kız 18 yaşına girmeden bir gün önce Epstein ile cinsel ilişkiye girdiğini ve Epstein'ın onu bir daha hiç aramadığını söyledi.