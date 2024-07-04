Rishi Sunak’ın PR kazası: Bikinili OnlyFans kurucusu için bekletildi! Canlı yayında cinsel ima

İngiltere'de seçime 24 saat kala Başbakan Rishi Sunak büyük bir skandalın başrol oyuncusu oldu. ITV kanalında bir TV programına katılan Sunak, "İngiltere'nin en dövmeli annesi" olarak bilinen OnlyFans kurucusunun arkasında bekletildi. ITV'nin o anı paylaştığı fotoğraf ise viral oldu. Sunak'ın röportaj sırası geldiğinde anlattıkları ise İngiliz basınında "utanç verici" olarak nitelendirdi. Vücudu baştan başa dövme ile kaplı olan ve programa bikini ile katılan Becky Holt ise programın programın ardından viral olan fotoğrafı cinsel imalar ile paylaşınca olanlar oldu. İşte, Rishi Sunak'ın PR kazası…