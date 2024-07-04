Rishi Sunak’ın PR kazası: Bikinili OnlyFans kurucusu için bekletildi! Canlı yayında cinsel ima

İngiltere'de seçime 24 saat kala Başbakan Rishi Sunak büyük bir skandalın başrol oyuncusu oldu. ITV kanalında bir TV programına katılan Sunak, "İngiltere'nin en dövmeli annesi" olarak bilinen OnlyFans kurucusunun arkasında bekletildi. ITV'nin o anı paylaştığı fotoğraf ise viral oldu. Sunak'ın röportaj sırası geldiğinde anlattıkları ise İngiliz basınında "utanç verici" olarak nitelendirdi. Vücudu baştan başa dövme ile kaplı olan ve programa bikini ile katılan Becky Holt ise programın programın ardından viral olan fotoğrafı cinsel imalar ile paylaşınca olanlar oldu. İşte, Rishi Sunak'ın PR kazası…
İngiltere'de sandıkların açılmasına 24 saat kala düzenlenen bir TV programında PR kazasının kurbanı oldu.
BİKİNİLİ ONLYFANS KURUCUSU İÇİN BEKLETİLDİ
ITV kanalında ünlü sunucular Cat Deeley ve Ben Shepherd'ın This Morning programına katılan Başbakan Rishi Sunak, "İngiltere'nin en dövmeli annesi" olarak bilinen model ve OnlyFans kurucusu Becky Holt'un röportaj sırasını beklemek zorunda kalınca olanlar oldu.
ITV'nin yayımladığı fotoğrafta Sunak'ın Becky Holt röportaj verirken arkada sırasını beklediği görüldü.