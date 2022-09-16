Merhametli Türk! Gardaş Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askerini tedavi etti: "Korkma, yaşayacaksın''

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzi ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

Gardaş Azerbaycan askeri yaralanan Ermeni askerini tedavi etti | VİDEO