Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze törenini konuşuyor! Törene damga vuran görüntü! Kate Middleton ‘intikam küpeleri’ni taktı

ÇOCUKLAR VE TORUNLAR TABUTUN ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Tüm ülkede milyonlarca kişiyi yasa boğan ölümün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı dün son kez Buckingham Sarayı'na getirildi. Günlerdir süren törenlerin en duygulu anları da o sırada yaşandı. Sonra da naaş, Buckingham'dan çıkarılıp Westminister Hall'a götürüldü. Bu sırada Kraliçe'nin dört çocuğu, yerine tahta geçen Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tabutun arkasından yürüdü. "Küs kardeşler" William ile Harry de amcaları ile halalarına eşlik etti. Bu törende, adının karıştığı skandallar yüzünden saygınlığını yitiren ve unvanları alınan Andrew ile kendi isteğiyle aileden ayrılan Prens Harry'nin askeri üniforma giymediği görüldü.