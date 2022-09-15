Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in cenaze törenini konuşuyor! Törene damga vuran görüntü! Kate Middleton ‘intikam küpeleri’ni taktı
Dünya günlerdir İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. 96 yaşında hayata veda eden Elizabeth'in cenaze töreni büyük merak konusu oldu. Törene Yeni Galler Prensesi Kate Middleton'ın intikam küpeleri damga vurdu.
ÇOCUKLAR VE TORUNLAR TABUTUN ARKASINDAN YÜRÜDÜ
Tüm ülkede milyonlarca kişiyi yasa boğan ölümün ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı dün son kez Buckingham Sarayı'na getirildi. Günlerdir süren törenlerin en duygulu anları da o sırada yaşandı. Sonra da naaş, Buckingham'dan çıkarılıp Westminister Hall'a götürüldü. Bu sırada Kraliçe'nin dört çocuğu, yerine tahta geçen Kral 3. Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward tabutun arkasından yürüdü. "Küs kardeşler" William ile Harry de amcaları ile halalarına eşlik etti. Bu törende, adının karıştığı skandallar yüzünden saygınlığını yitiren ve unvanları alınan Andrew ile kendi isteğiyle aileden ayrılan Prens Harry'nin askeri üniforma giymediği görüldü.
İKİ GELİN YİNE MERAK UYANDIRDI
Törenin merak edilen bir başka ayrıntısı da ailenin kadın üyeleriydi. Özellikle de Kral 3. Charles tarafından Galler Prensi ilan edilen veliaht William'ın eşi, yeni Galler Prensesi Kate ile Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle.
Her ne kadar aile acı bir olay için toparlanmış olsa da her zamanki gibi bazı aile üyelerinin giyim kuşamı ve takıları milyonlarca meraklı bakışı üzerinde topladı. Tören bir yana öne çıkan aile üyelerinin giyimi de masaya yatırıldı.
AYNI ARAÇTA YOLCULUK ETTİLER
Yeni Galler Prensesi Kate Middleton, Kral 3. Charles'ın eşi konsort Kraliçe Camilla ile aynı araçta Westminister Hall'a yolculuk etti.
MEGHAN İLE SOPHIE TÖRENE BİRLİKTE GİTTİ
Birkaç gün önce törenlere katılmayacağı hakkında söylentiler çıkan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle ise Prens Edward'ın karısı Wessex Kontesi Sophie ile aynı aracı paylaştı.
CENAZEDE BİLE NE GİYDİKLERİ MERAK KONUSU OLDU
Her iki kadın da tepeden tırnağa siyahlar içindeydi. Görünümlerini de uygun şapkalar ve elbette değerli mücevherlerle tamamlamıştı. İşte İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerini toplu halde bir araya getiren o tören sırasında bu iki genç kadının mücevherleri masaya yatırıldı.
TAKILARI KRALİÇE VE DIANA'DAN
Kortejin geçeceği caddenin iki yanında toplanan halkın heyecanlı bakışları altında geçidi tamamlayan iki kadın da o gün takılarıyla Kraliçe 2. Elizabeth'e "selam gönderdi." Zaman zaman kıyafet ve takılarıyla hiç tanışamadığı kayınvalidesi Prenses Diana'yı anımsatan Kate Middleton, siyahlar içindeki görüntüsünü hem Kraliçe'den hem de Diana'dan takılarla tamamladı.