GaleriDünya

Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın 'vücut dublörü' kullandığına dair komplo teorileri son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania'nın haftasonu, geçen hafta kasırganın vurduğu Alabama eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret, bir dizi komplo teorisinin fitilini ateşledi.

12.03.2019 10:35 - Son Güncelleme: 12.03.2019 10:40
Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın 'vücut dublörü' kullandığına dair komplo teorileri son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump ve eşi Melania Trump'ın felaket bölgesi Alabama'ya gerçekleştirdikleri ziyaret ABD basını tarafından dünya kamuoyuna son dakika notu ile paylaşılmıştı

Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

Ancak görünüşe göre Melania Trump olduğu iddia edilen kişi ise ABD medyasına göre bir dublördü. Boyu, kilosu ve yüz hatlarının Melania'dan farklı olduğu iddia edilen o kadınla ilgili ABD'li sosyal medya kullanıcıları komplo teorilerini tek tek sıraladı.

Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania'nın haftasonu, geçen hafta kasırganın vurduğu Alabama eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret, bir dizi komplo teorisinin fitilini ateşledi.

Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

First Lady ve Başkan'ın 23 kişinin öldüğü afet bölgesinde çekilen fotoğraflarını inceleyen pek çok sosyal medya kullanıcısı, Melania Trump'ın dublörü bulunduğunu iddia etti.

Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

Twitter'da #FakeMelania (Sahte Melania) etiketi altında toplanan tweet'lerde, First Lady'nin Alabama'da çekilen fotoğrafları, eski fotoğraflarıyla karşılaştırıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın gizli güzellikleri
Dünyanın gizli güzellikleri