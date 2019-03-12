Melania Trump dublör mü kullanıyor? Dünya bu kareyi konuşuyor!

Ancak görünüşe göre Melania Trump olduğu iddia edilen kişi ise ABD medyasına göre bir dublördü. Boyu, kilosu ve yüz hatlarının Melania'dan farklı olduğu iddia edilen o kadınla ilgili ABD'li sosyal medya kullanıcıları komplo teorilerini tek tek sıraladı.