Dünyayı sarsan Üçüncü Dünya Savaşı sonucu! Baba Vanga'nın kehanetiyle...
Olası bir Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Kar amacı gütmeyen küresel düşünce kuruluşu RAND Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarını masaya yatırdı ve çok şaşırtan bir sonuçla karşılaştı. RAND'ın elde ettiği bu sonuç akıllara bir başkasını, Üçüncü Dünya Savaşı için bir takım kehanetlerde bulunan Baba Vanga'yı getirdi. Peki Olası bir 3.Dünya Savaşı'nın kazananı kim olur?
13.03.2019 09:45
- Son Güncelleme: 13.03.2019 09:49
Kar amacı gütmeyen küresel düşünce kuruluşu RAND, genellikle Pentagon tarafından desteklenen savaş senaryoları üzerinde çalışmalar yapıyor. Son yayınladığı Üçüncü Dünya Savaşı raporu olası bir savaşın sonucu gözler önüne seriyor. RAND'ın yayınladığı bu rapor akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getiriyor.
Senaryolarda özellikle ordusuna yılda 1 trilyon dolar para harcayan ABD'nin askeri gücünün etkisi değerlendirildi. ABD askerlerinin mavi renkli olarak kodlandığı simülasyonlar için araştırmacı David Ochmanek, "Senaryolarımızda Rusya ve Çin'e karşı savaştığımızda mavi kodlu askerlerin yenildiğini gördük" dedi.
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