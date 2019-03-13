Dünyayı sarsan Üçüncü Dünya Savaşı sonucu! Baba Vanga'nın kehanetiyle...

Kar amacı gütmeyen küresel düşünce kuruluşu RAND, genellikle Pentagon tarafından desteklenen savaş senaryoları üzerinde çalışmalar yapıyor. Son yayınladığı Üçüncü Dünya Savaşı raporu olası bir savaşın sonucu gözler önüne seriyor. RAND'ın yayınladığı bu rapor akıllara Baba Vanga'nın kehanetlerini getiriyor.