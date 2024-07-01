Meghan Markle ile Victoria Beckham arasında kıskançlık krizi! David Beckham’ın Harry ile görüşmesini engellemişlerdi: Kraliyet Ailesi’nin oyunu ortaya çıktı

İngiliz yazar ve gazeteci Tom Bower, yeni kitabı "Beckham Evi: Para, Seks ve Güç" adlı kitabında Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham arasındaki krizi anlattı.

3

KISKANÇLIK KRİZİ

Tom Bower'ın yeni kitabına göre Kraliyet Ailesi, Beckham'ın "çekici kişiliğinin ve medyanın ona olan ilgisinin" gölgesinde kalmak istemiyordu.

Beckham ve eşi Victoria, Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğününe konuk oldular ancak ilişkileri iyi gitmedi.