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Meghan Markle ile Victoria Beckham arasında kıskançlık krizi! David Beckham’ın Harry ile görüşmesini engellemişlerdi: Kraliyet Ailesi’nin oyunu ortaya çıktı

Kraliyet Ailesi ile Beckham Ailesi arasındaki krizin sebebi ortaya çıktı. Sussex Dükü Harry, Invictus Oyunları'nı izlemek üzere 2018 yılında Avustralya'ya gelen dünyaca ünlü futbolcu David Beckham'ı görmezden gelmiş ve güvenlik görevlileri ile kendisinden uzaklaştırmıştı. Beckham'a yönelik uzaklaştırma kararının Harry'nin eşi Meghan Markle'dan geldiği ortaya çıktı. İşte, Meghan Markle'ın Victoria-David Beckham kıskançlığı ve Avustralya'da yaşananların perde arkası…

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 18:36 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 18:43
Meghan Markle ile Victoria Beckham arasında kıskançlık krizi! David Beckham’ın Harry ile görüşmesini engellemişlerdi: Kraliyet Ailesi’nin oyunu ortaya çıktı 1

Kraliyet Ailesi ile Beckham ailesi arasında kriz patlak verdi.

İngiliz yazar ve gazeteci Tom Bower, yeni kitabı "Beckham Evi: Para, Seks ve Güç" adlı kitabında Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham arasındaki krizi anlattı.

Meghan Markle ile Victoria Beckham arasında kıskançlık krizi! David Beckham’ın Harry ile görüşmesini engellemişlerdi: Kraliyet Ailesi’nin oyunu ortaya çıktı 2

BECKHAM AİLESİ KRALİYET AİLESİ'NE KARŞI

Meghan Markle'ın, 2018 Avustralya Invictus Oyunları sırasında Harry'nin şöhretini çalacağından korktuğu için güvenlik görevlilerine David Beckham'ı Prens Harry'den uzak tutmaları talimatını verdiği iddia edildi.

Meghan Markle ile Victoria Beckham arasında kıskançlık krizi! David Beckham’ın Harry ile görüşmesini engellemişlerdi: Kraliyet Ailesi’nin oyunu ortaya çıktı 3

KISKANÇLIK KRİZİ

Tom Bower'ın yeni kitabına göre Kraliyet Ailesi, Beckham'ın "çekici kişiliğinin ve medyanın ona olan ilgisinin" gölgesinde kalmak istemiyordu.

Beckham ve eşi Victoria, Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğününe konuk oldular ancak ilişkileri iyi gitmedi.

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