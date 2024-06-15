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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 14:55 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 14:55

Kanser tedavisi gören Kate Middleton 5 ay sonra ortaya çıktı! İlk görüntüler geldi

Galler Prensesi Kate Middleton'dan haber geldi. Prenses Kate aylar sonra ilk kez bugün kamuoyuna çıkacağını duyurduktan saatler sonra Buckingham Sarayı'ndan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna hiç çıkmayan ve öldüğü iddia edilen Kate Middleton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kral III. Charles'ın hafta sonu düzenlenecek olan Doğum Günü Geçit Töreni'ne katılacağını duyurmuştu. Geçit töreni başlarken Kate'in fotoğrafları da İngiliz basınında gündeme damga vurdu. Peki, Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl?

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