Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62'lik cinayet oranı ile Latin Amerika'da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu görüntüler olay yarattı. Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentinde çekilen bu fotoğraflar dünyada şok etkisi yarattı!
26.04.2020 16:54
- Son Güncelleme: 26.04.2020 17:22
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