RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Dünya Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62'lik cinayet oranı ile Latin Amerika'da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu görüntüler olay yarattı. Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken Latin Amerika ülkelerinden El Salvador'un başkentinde çekilen bu fotoğraflar dünyada şok etkisi yarattı!

26.04.2020 16:54 - Son Güncelleme: 26.04.2020 17:22
Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'daki bir hapishanede çekilen ve Reuters haber ajansı tarafından servis edilen bu fotoğraflar tam anlamıyla herkesi şoke etti.

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Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'un kuzeybatısında bulunan Izalco Hapishanesi'nde çekilen bu görüntüler, Reuters tarafından az önce servis edildi.

Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

El Savador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede bir günde 22 cinayet işlenmesinin ardından, çete üyelerini barındıran hapishanede, 24 saat hücre cezası emri verdi.

Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Nayib Bukele, çete liderlerinin parmaklıklar ardından cinayet emri verdiklerine dair korkuların artması üzerine, mahkumların hücre hapsine alınacağını söyledi.

Mahkumları soyup dizdiler, sonra da... Latin Amerika’nın en fazla cinayet işlenen ülkesinden şoke eden görüntüler!

Devlet Başkanı Bukele, polisin cinayetleri soruştururken 'maksimum acil durum' önlemlerinin uygulandığını da sözlerine ekledi.

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