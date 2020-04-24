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Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Henüz konuya resmi açıklama ise yapılmadı. Ancak bu iddiaların ardından spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Ülke basının hiçbir yorum yapmaması ve liderin nerede olduğuna dair bilgi vermemesi kafaları karıştırıyor. Öte yandan Kim Jong-un'un kalp ameliyatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

24.04.2020 13:37 - Son Güncelleme: 24.04.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





