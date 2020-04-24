RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Henüz konuya resmi açıklama ise yapılmadı. Ancak bu iddiaların ardından spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Ülke basının hiçbir yorum yapmaması ve liderin nerede olduğuna dair bilgi vermemesi kafaları karıştırıyor. Öte yandan Kim Jong-un'un kalp ameliyatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

24.04.2020 13:37 - Son Güncelleme: 24.04.2020 13:37
Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.

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Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyati olduğu hastane de burası. Hastanenin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı iddia ediliyor. Hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği de belirtiliyor.

Kim Jong-un öldü mü? Kuzey Kore lideri ile ilgili o detay da ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyatını gerçekleştiren doktorun Almanya'da düzenli olarak eğitim programlarına katıldığı ileri sürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun özel koruması olduğu da ifade ediliyor.

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