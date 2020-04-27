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Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...

Çalışkanlıklarıyla nam salan Japonlar, dünyayı adeta şoke eden bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre Japonların sadece 2 saatte kurdukları evler, tam 300 yıl ayakta kalabiliyor! Peki ama nasıl? Dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını yine Japonlar verdi. Yaptıkları evi anbean kameraya kaydeden Japonlar, evlerin sırrını açıkladı. İşte her karesi büyük bir ilgiyle takip edilen o evlerin yapılışı.

27.04.2020 07:53 - Son Güncelleme: 27.04.2020 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





