RAMAZAN İMSAKİYE
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Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...

Çalışkanlıklarıyla nam salan Japonlar, dünyayı adeta şoke eden bir yöntem geliştirdi. Bu yönteme göre Japonların sadece 2 saatte kurdukları evler, tam 300 yıl ayakta kalabiliyor! Peki ama nasıl? Dünyanın merak ettiği sorunun yanıtını yine Japonlar verdi. Yaptıkları evi anbean kameraya kaydeden Japonlar, evlerin sırrını açıkladı. İşte her karesi büyük bir ilgiyle takip edilen o evlerin yapılışı.

27.04.2020 07:53 - Son Güncelleme: 27.04.2020 07:53
Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...

Japonlar 2 saatte 300 yıl kalabilen ev inşa edebiliyor.

Evin dışı ve içi görenleri şaşırtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...

Japonya'da bulunan bu evler köpükten yapılıyor.

Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...

İşte ilginç görüntüler

Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...
Japonlar dünyayı şoke etti! Sadece 2 saatte yaptılar...
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