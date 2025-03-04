Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna’ya bir şok daha! ABD’den flaş karar

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 28 Şubat tarihinde canlı yayında tartıştı. Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savundu, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ZELENSKİY HAZIRIM DEDİ! ABD'DEN FLAŞ HAMLE GELDİ Tartışmanın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da kritik bir zirve düzenlendi. Avrupa ülkeleri ABD'ye alternatif olarak 4 maddelik bir Ukrayna barış planı sundu. İngiltere ile Fransa'dan konu hakkında ayrı açıklamalar geldi. İtalya ise Batı'daki parçalanma riskine dikkat çekti.Zelenskiy ise ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını belirtti. ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump 'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy 'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu. Fox News televizyonuna konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vladimir Zelenskiy'e hitaben, "Barış anlaşmasının detaylarını görüşmeyi reddederek Oval Ofis'e ya da başka bir yere geri dönemezsiniz" dedi. Beyaz Saray'dan da flaş bir hamle geldi.

ABD medyasına açıklama yapan ve adları açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, daha önce Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımları durduracağı yönündeki haberleri teyit etti. Söz konusu yetkililer, Trump'ın Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın Beyaz Saray'da yarattığı havanın ardından bu ülkeye yapılan tüm askeri yardımların bir süre askıya alınmasına karar verildiğini vurguladı. CNN'e açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan barışa odaklandığını açıkça ifade etmişti. Ortaklarımızın da bu hedefe bağlı olduklarını görmek istiyoruz. Çözüme katkı sağladığından emin olmak için yardımlarımızı durduruyoruz." ifadesini kullandı.

TRUMP ÖZÜR BEKLİYOR

Bir diğer yetkili ise askıya alma kararının, henüz Ukrayna'ya ulaşmamış tüm askeri teçhizat için geçerli olacağını söyledi.

Bazı yetkililer de Trump'ın cuma günü yaşanan tartışmanın ardından Zelenskiy'den kamuoyu önünde özür beklediğini ancak Ukrayna Devlet Başkanı'ndan böyle bir adımın gelmemesinin de kararda etkili olduğunu dile getirdi.

Aynı isimler, söz konusu kararın pazartesi günü akşam saatlerinde alındığını ve Ukrayna üzerindeki baskı stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.