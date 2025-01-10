Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybedip binlerce ev küle dönerken bir muhabir ise yaptığı skandalla gündeme damga vurdu.
YANGININ ORTASINDA SKANDAL SKANDAL
ABC News muhabiri David Muir, bölgeden son gelişmeleri sunduğu canlı yayında itfaiyecilerin giydiği alev almaz ceketi ile büyük bir skandala imza attı.
VÜCUDUNU SERGİLEMEK İÇİN CEKETİ MANDALLADI
"World News Tonight" programının sunucusu Muir'in, üzerine daha iyi oturabilmesi için ceketi arkadan mandalla sıkıştırdığı görüldü.
SOSYAL MEDYADA LİNÇ YEDİ
Sosyal medya kullanıcıları Muir'e tepki gösterirken muhabirin Instagram hesabına dikkat çekti.
Vücut çalıştığı açıkça belli olan muhabirin tüm fotoğraflarında fiziğini sergileyen, vücuduna oturan tişörtler giydiği görüldü.
Page Six'e konuşan bir kaynak, Muir'in ayrıca narsist olduğunu söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı ise Muir için "Abercrombie & Fitch'in yüzü değil, ABC'nin yüzü olduğunu unutuyor" yazdı.
ABC News muhabiri David Muir
ABC News muhabiri David Muir