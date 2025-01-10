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Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

Los Angeles yangınlarla mücadele ederken ABD'li bir muhabir, skandalıyla gündeme damga vurdu. ABC News muhabiri David Muir'in bölgeden yaptığı yayında üzerine itfaiyecilerin alev almaz ceketlerinden giydiği fakat vücudunu da sergileyebilmek için ceketi mandalla sıkıştırdığı görüldü. Muir'in ceketindeki mandalı fark eden sosyal medya kullanıcıları, "Abercrombie & Fitch'in yüzü değil, ABC'nin yüzü olduğunu unutuyor" yazdı.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 16:51
Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlarda en az 10 kişi hayatını kaybedip binlerce ev küle dönerken bir muhabir ise yaptığı skandalla gündeme damga vurdu.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç
Los Angeles yanarken ceketini mandallayan muhabire linç!

YANGININ ORTASINDA SKANDAL SKANDAL

ABC News muhabiri David Muir, bölgeden son gelişmeleri sunduğu canlı yayında itfaiyecilerin giydiği alev almaz ceketi ile büyük bir skandala imza attı.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

VÜCUDUNU SERGİLEMEK İÇİN CEKETİ MANDALLADI

"World News Tonight" programının sunucusu Muir'in, üzerine daha iyi oturabilmesi için ceketi arkadan mandalla sıkıştırdığı görüldü.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

SOSYAL MEDYADA LİNÇ YEDİ

Sosyal medya kullanıcıları Muir'e tepki gösterirken muhabirin Instagram hesabına dikkat çekti.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

Vücut çalıştığı açıkça belli olan muhabirin tüm fotoğraflarında fiziğini sergileyen, vücuduna oturan tişörtler giydiği görüldü.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

Page Six'e konuşan bir kaynak, Muir'in ayrıca narsist olduğunu söyledi.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Muir için "Abercrombie & Fitch'in yüzü değil, ABC'nin yüzü olduğunu unutuyor" yazdı.

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

ABC News muhabiri David Muir

Los Angeles yanarken ceketini mandalladı! Vücudunu göstermeye çalışan muhabire linç

ABC News muhabiri David Muir