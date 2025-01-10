1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) Şefi Kristin Crowley, kundaklama soruşturmacılarının Palisades Yangını’nın başlangıcını aktif olarak araştırıldığını belirtti. LAFD Şefi Crowley,16 kundaklama soruşturmacısı da dahil olmak üzere toplam 21 yetkilinin ve yangın hızlandırıcıyı koklamak üzere eğitilmiş bir köpeğin olay üzerinde çalıştığını açıkladı.

ABD Kuraklık İzleme Kurumu’nun perşembe günü yayınladığı yeni verilere göre, normalde yağışlı mevsim olması gereken dönemde yağış olmamasının etkisiyle Güney California’da kuraklığın daha da kötüleştiğini ve yangını kuraklığın daha da körüklediğini belirtti.

Yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltında alındığı öğrenildi.