Kraliyet Ailesi’nde güvenlik krizi! Sussex Dükü Harry eşi Meghan ve çocuklarını İngiltere’ye götürmekten korkuyor

Kraliyet Ailesi'nde Harry krizi devam ediyor. Galler Prensesi Kate Middleton'ın aylarca kamuoyundan saklanmasının ve kamuoyuna çıktığı ilk gün kanser olduğunu açıklamasının ardından İngiltere'ye döneceği konuşulmaya başlayan Sussex Dükü Harry ile ilgili flaş bir iddia geldi. Eşi Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliyet Ailesi ile bağlarını tamamen koparan Harry'nin eşi Meghan ve çocuklarını İngiltere'ye götürmekten korktuğu öne sürüldü. Peki, Sussex Dükü Harry neden İngiltere'ye gidemiyor? Harry'yi Kraliyet Ailesi mi engelliyor? İşte, Kraliyet Ailesi'ni karıştıran iddia…