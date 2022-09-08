'Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü' gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı dönemindeki 16. başbakanı makamında ağırlamıştı bir süre önce. O kabul sırasında elindeki morluk dikkatlerden kaçamıştı. Sağlığı hakkında pek çok spekülasyon dönenen Kraliçe'den bir son dakika haberi geldi. Bu haber sonrası en çok merak edilen konu ise ölümünden sonra neler olacağı. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.
08.09.2022 15:19 - Son Güncelleme: 08.09.2022 15:37
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.