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Haberler Dünya 'Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü' gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

'Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü' gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth. 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, hükümdarlığı dönemindeki 16. başbakanı makamında ağırlamıştı bir süre önce. O kabul sırasında elindeki morluk dikkatlerden kaçamıştı. Sağlığı hakkında pek çok spekülasyon dönenen Kraliçe'den bir son dakika haberi geldi. Bu haber sonrası en çok merak edilen konu ise ölümünden sonra neler olacağı. İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra izlenecek 10 günlük protokolü içeren gizli plan ortaya çıktı.

08.09.2022 15:19 - Son Güncelleme: 08.09.2022 15:37
’Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü’ gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

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’Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü’ gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

’Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü’ gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

’Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü’ gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

Oğlu Prens Charles, eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.

’Kraliçe Elizabeth öldü Londra Köprüsü çöktü’ gizli plan böyle sızdı! Kraliçe Elizabeth öldükten sonra neler olacak? Tek tek detaylar

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

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