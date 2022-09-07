Fransa safını belli etti! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek!
Ege'de sürekli olarak tahriklerde bulunan Yunanistan Türkiye'nin sabrını taşırmak üzere. 15 Ağustos'tan bu yana 14 tacizde bulunan Yunanistan'a Başkan Erdoğan'dan sert çıkış geldi. Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözleriyle etekleri tutuşan Yunanistan'da korku manşetleri atılırken Fransa Türkiye'ye karşı destek açıklamasında bulundu.
07.09.2022 09:40 - Son Güncelleme: 07.09.2022 09:40
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, Atina'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de görev yapan Türk savaş uçaklarını taciz etmesi sonrası gerildi.
Her fırsatta bölgede gerginliği tırmandırmak için uğraşan Yunanistan'ın, bu konuda Türkiye'yi suçlama çabaları dikkat çekiyor.
PARİS'TEN, TÜRKİYE'YE KARŞI KORUMA KALKANI
İki ülke arasındaki gerilime ilişkin Fransa'dan açıklama geldi. Açıklamada, Yunanistan'ın eylemlerinin göz ardı edildiği ve Atina'ya adeta kol kanat gerildiği ortaya çıktı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bölgede sükunet istediklerini belirterek, Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.