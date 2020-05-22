Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı
Rusya'dan gelen birbirinden acayip görüntülere her internet kullanıcısı aşinadır. Ancak bu sefer iş çığırından çıkmış gibi. Rusya'nın Tula kentinden gelen görüntülerde bir hemşire, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi görenleri şaşkına çevirmişti. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için" hemşireye uyarı cezası verilmişti. O hemşirenin kimliği ortaya çıktı.
22.05.2020 10:17
- Son Güncelleme: 22.05.2020 10:17
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