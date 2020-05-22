RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Rusya'dan gelen birbirinden acayip görüntülere her internet kullanıcısı aşinadır. Ancak bu sefer iş çığırından çıkmış gibi. Rusya'nın Tula kentinden gelen görüntülerde bir hemşire, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi görenleri şaşkına çevirmişti. Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için" hemşireye uyarı cezası verilmişti. O hemşirenin kimliği ortaya çıktı.

22.05.2020 10:17 - Son Güncelleme: 22.05.2020 10:17
Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Rusya'nın Tula kentinde bir hemşirenin, iç çamaşırı ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay yaratmış ve tüm dünyada manşetlere taşınmıştı.

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Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Özel koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için, hemşire hakkında soruşturma başlatılmış ve uyarı cezası verilmişti.

Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Ülkede tepkilere neden olayın ardından, hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklanmıştı.

Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Hemşire kendini savunarak çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı bu şekilde hareket ettiğini söylemişti.

Koronavirüs hastalarını iç çamaşırıyla tedavi etmişti! Kimliği ortaya çıktı

Özür dilediği ifade edilen hemşirenin ismi ise açıklanmamıştı. Tüm dünyada olay yaratan hemşirenin kimliği sonunda ortaya çıktı.

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