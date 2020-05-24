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Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelerde bayram namazı kılanamazken bazı ülkeler ise önlemler alarak namaz kıldı. İşte bayram namazı kılınan ülkelerden görüntüler…

24.05.2020 08:13 - Son Güncelleme: 24.05.2020 08:13
Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

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Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı.

Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını ''evde kıl'' çağrısına rağmen vakaların az olduğu bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi.

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