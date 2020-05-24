Dünyada koronavirüs etkisi altında bayram! Bayram namazını böyle kıldılar!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelerde bayram namazı kılanamazken bazı ülkeler ise önlemler alarak namaz kıldı. İşte bayram namazı kılınan ülkelerden görüntüler…
Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.
Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.
Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.
Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.
Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.
Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı.
Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını ''evde kıl'' çağrısına rağmen vakaların az olduğu bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi.