Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in hasta olduğu iddiaları yayılmış hatta iddialar "Putin koltuğu devredecek" noktasına kadar ilerlemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
30.05.2022 10:21 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:23
Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.
Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.