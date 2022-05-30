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Haberler Dünya Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov'dan Putin'in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in hasta olduğu iddiaları yayılmış hatta iddialar "Putin koltuğu devredecek" noktasına kadar ilerlemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

30.05.2022 10:21 - Son Güncelleme: 30.05.2022 10:23
Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

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Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklamalar geldi. Lavrov, Rusya'nın devam eden işgalini savunduğu konuşmasında, yaptıkları operasyonun amacının Ukrayna'yı 'silahlardan arındırmak' olduğunu ileri sürdü.

Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

Rus Dışişleri Bakanı Moskova'nın bir süredir devam eden 'neo-Nazi rejimiyle savaştıkları' savını da yineledi.

Koltuğu bırakacak iddiaları yayılmıştı... Lavrov’dan Putin’in sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklaması

'PUTİN HASTA MI?' SORUSUNA YANIT
Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

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