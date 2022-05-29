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Fransız AFP'nin gündemi Azerbaycan'daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

İlk kez Türkiye dışında yapılan TEKNOFEST Fransız basınına gündem oldu. Fransız haber ajansı AFP, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'i gündemine taşıdı. İHA'ları, "Türkiye'nin ciddi, ekonomik hamlesinin işareti" olarak nitelendirdi.

29.05.2022 15:16 - Son Güncelleme: 29.05.2022 15:16
Fransız AFP’nin gündemi Azerbaycan’daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 havalandı, Türk İHA'ları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu.

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Fransız AFP’nin gündemi Azerbaycan’daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

Binlerce kişinin akın ettiği festival ve Türk İHA'ları Fransa basınında da yer buldu. Haber ajansı AFP TEKNOFEST ve Türk İHA'larıyla ilgili detaylı haber hazırladı.

Fransız AFP’nin gündemi Azerbaycan’daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

Türkiye'de 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in Bakü'de büyük ilgi topladığı dile getirildi. Türkiye'nin de festivalde İHA'larıyla dikkati çektiği vurgulandı.

Fransız AFP’nin gündemi Azerbaycan’daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

"İHA'LAR TÜRKİYE'NİN CİDDİ EKONOMİK HAMLESİNİN İŞARETİ"
Bayraktar TB2'nin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ndeki MiG-29 savaş jetiyle uçuş gerçekleştirdiğine yer verildi. Bayraktar Akıncı'nın da kendisine eşlik ettiği ifade edildi.

Fransız AFP’nin gündemi Azerbaycan’daki TEKNOFEST! Dikkat çeken İHA, SİHA yorumu!

Bayraktar TB2'nin Azerbaycanlılardan büyük alkış topladığına dikkat çekildi. Haberde festivalden fotoğraflar paylaşılırken Türkiye'nin İHA'larla attığı adıma da değinildi.

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