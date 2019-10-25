Kim Jong Un sonunda bunu da yaptı! Kuzey Kore'den dünyayı şok eden haber! Kim Jong Un annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...
Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden bir açıklama daha geldi. Ülkenin lideri Kim'in takıntılı bazı uygulamaları ve Kuzey Kore'deki yasaklar dünyanın genelinde merakla izlenirken ortaya çıkan iddialar da cevaplandırılmayı bekliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını verirken, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını kaydetti. İşte Kuzey Kore'deki son skandal yasaklar ve ülkenin resmi ajansı KCNA'nın açıklamaları...
25.10.2019 20:27
- Son Güncelleme: 25.10.2019 20:38
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkililerle konuyu görüşmesinin ardından Seul yönetimi tarafından Elmas Dağı tatil beldesinde inşa edilen tesislerin hepsinin yıkılması ve Kumgang Dağı'nın doğal manzarasına uyumlu yeni modern tesislerin inşa edilmesi talimatını verdi.
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