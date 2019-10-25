Kim Jong Un sonunda bunu da yaptı! Kuzey Kore'den dünyayı şok eden haber! Kim Jong Un annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkililerle konuyu görüşmesinin ardından Seul yönetimi tarafından Elmas Dağı tatil beldesinde inşa edilen tesislerin hepsinin yıkılması ve Kumgang Dağı'nın doğal manzarasına uyumlu yeni modern tesislerin inşa edilmesi talimatını verdi.