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Kim Jong Un sonunda bunu da yaptı! Kuzey Kore'den dünyayı şok eden haber! Kim Jong Un annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kuzey Kore'den tüm dünyayı şok eden bir açıklama daha geldi. Ülkenin lideri Kim'in takıntılı bazı uygulamaları ve Kuzey Kore'deki yasaklar dünyanın genelinde merakla izlenirken ortaya çıkan iddialar da cevaplandırılmayı bekliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını verirken, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını kaydetti. İşte Kuzey Kore'deki son skandal yasaklar ve ülkenin resmi ajansı KCNA'nın açıklamaları...

25.10.2019 20:27 - Son Güncelleme: 25.10.2019 20:38
Kuzey Kore'den dünyayı şok eden bir haber daha! Kim Jong Un Annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını verirken, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore'den dünyayı şok eden bir haber daha! Kim Jong Un Annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkililerle konuyu görüşmesinin ardından Seul yönetimi tarafından Elmas Dağı tatil beldesinde inşa edilen tesislerin hepsinin yıkılması ve Kumgang Dağı'nın doğal manzarasına uyumlu yeni modern tesislerin inşa edilmesi talimatını verdi.

Kuzey Kore'den dünyayı şok eden bir haber daha! Kim Jong Un Annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kim'in bölgeyi ziyareti sırasında tesisleri "perişan ve ulusal karakterden yoksun" olarak nitelendirdiği ve "ulusal karakterden yoksun karmaşık binaları afet bölgesindeki geçici çadırlara benzettiği" bildirildi.

Kuzey Kore'den dünyayı şok eden bir haber daha! Kim Jong Un Annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...

Kuzey Kore lideri, önceki dönemlerde bazı politikaların Kuzey'i, Güney Kore'ye bağımlı hale getirdiği eleştirisinde bulunarak, Kumgang Dağı bölgesini kendilerinin geliştirebileceklerini söyledi. Kim, "Yanlış politikalarından dolayı turizm bölgesi on yıldan fazla bakımsız kalmış." diye konuştu.

Kuzey Kore'den dünyayı şok eden bir haber daha! Kim Jong Un Annesinden aldığı Japon hatlarından kurtulmak için...


Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min ise turistik bölgede kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, tesislerle ilgili Kuzey'in muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini belirtti.

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