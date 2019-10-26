NASA duyurdu: 2022'de gönderilecek! Golf arabası büyüklüğünde...
NASA, 2022'de Ay'a golf arabası büyüklüğünde bir robot göndereceğini açıkladı. Robot, Ay'daki yüzeyin altındaki su birikintilerini arayacak. VIPER isimli su bulma robotunun 2024 yılında yapılması planlanan 'Ay'a Yolculuk' programına yaşamsal kaynak sağlaması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'a ait görülmemiş fotoğrafları ilk kez yayınlayan NASA'nın Türkiye paylaşımı dikkat çekti.1958 yılında ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından kurulan NASA, Mars'ta yaptığı araştırmaları hakkında bilgi verdi. Mars'la ilgili uzay araştırmaları son yıllarda iyice artarken, ortaya çıkan görüntüler olay oldu. İşte NASA astronotların çektiği Türkiye fotoğrafı....
Açıklamada, Ay'a gidiş programı olarak bilinen Artemis kapsamında 2024'te ilk kadın ve erkeğin bu kutba gönderileceği ve bu nedenle bu bölgeden alınacak su buzu örneklerinin önemli olacağına işaret edildi.
NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.
100 GÜN BOYUNCA VERİ TOPLAYACAK!
Açıklamada, "Ay'ın yüzeyine Aralık 2022'de gönderilmesi planlanan VIPER, Ay'daki küresel su kaynakları haritası konusunda bilgi elde etmek üzere 100 gün boyunca veri toplayacak." ifadesine yer verildi.
Araç seyahat ederken Nörtron Spektrometre Sistemi ile zeminin altındaki ıslak alanların tespit edileceği vurgulanan açıklamada, VIPER'in kazı ekipmanları ile bir metre derinliğe kadar kazı yapacağı ve elde edilen verilerin su olup olmadığı konusunda incelemeye tabi tutulacağı kaydedildi.
"AY'DA YÜZLERCE MİLYON TON SU BUZU VAR."
Konuyla ilgili Washington'da düzenlenen Uluslararası Astronomi Kongresinde konuşan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, "Ay'da yüzlerce milyon ton su buzu var." ifadesini kullandı.
Ay'ın güney kutbundaki su buzlarını incelemek üzere 2022'de robot göndereceklerini belirten Bridenstine, "VIPER su buzullarının olduğu yere gidecek. Su buzunu böylece tespit edebileceğiz ve daha sonra da kazacağız. Bu neden önemlidir? Çünkü su buzu önemli bir şeyi temsil ediyor. Yaşam desteğini." diye konuştu.