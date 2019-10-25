39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Mo Robinson'un arkadaşı, "Mo'yu yıllardır tanırım. O dünyadaki en iyi insandır ve cömert biridir. O bunu yapacak biri değil. Dorsenin içinde ne olduğunu bile bilmiyordur." dedi.

Bu arada İngiliz polisi, tırın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan'dan geldiğine inandıklarını söyledi.