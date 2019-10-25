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39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR'ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Essex polisi, TIR'da bulunan cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

25.10.2019 08:57 - Son Güncelleme: 25.10.2019 08:57
39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri 'en kolay hedef' olarak gördüklerini belirtti.

Daha iyi yaşam şartları İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildiği biliniyor.

39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Mo Robinson verdiği ilk ifadede, dorsedeki cansız bedenleri gördüğünde baygınlık geçirdiğini ve ardından acil durum hattını aradığını belirtti.
25 yaşındaki sürücünün Kuzey İrlanda'da yaşayan ailesi, oğullarına destek vermek için İngiltere'ye geldi.

39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Mo Robinson'un arkadaşı, "Mo'yu yıllardır tanırım. O dünyadaki en iyi insandır ve cömert biridir. O bunu yapacak biri değil. Dorsenin içinde ne olduğunu bile bilmiyordur." dedi.
Bu arada İngiliz polisi, tırın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan'dan geldiğine inandıklarını söyledi.

39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR'ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Essex polisi, tırda cansız bulunanların 31'inin erkek, 8'inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu.
İsmi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförünse limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.

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