39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı!
İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR'ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Essex polisi, TIR'da bulunan cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.
25.10.2019 08:57
- Son Güncelleme: 25.10.2019 08:57
Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri 'en kolay hedef' olarak gördüklerini belirtti.
Daha iyi yaşam şartları İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildiği biliniyor.
DİĞER GALERİLER