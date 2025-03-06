Kennedy Jr’ın seksting skandalı! Oyuncu karısı peşinden Washington’a gitti

FACETIME ÜZERİNDEN SANAL CİNSEL İLİŞKİ 31 yaşındaki Nuzzi'nin hikayenin ardından Kennedy'ye cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığı ve hatta ona "utangaç çıplak fotoğraflar" gönderdiği bildirildi. İkilinin FaceTime üzerinden sanal cinsel ilişki yaşadığı bile iddia edildi.

Nuzzi'nin Kennedy JR ile aldattığı eski nişanlısı Ryan Lizza'nın mahkemeye sunduğu iddiaya göre Kennedy, cinsel içerikli mesajlaşmaları sırasında Nuzzy'ye "ona sahip olmak istediğini", "onu kontrol etmek istediğini" ve "onu hamile bırakmak istediğini" söyledi.

Kennedy ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından gazeteci Nuzzy, ilişkilerinin yalnızca mesajlaşmadan ibaret olduğunu ve hiçbir zaman "fiziksel" bir ilişkiye dönüşmediğini ileri sürmüştü. Kennedy Jr da Nuzzi ile kendi kampında bir kaçamak yaşadığı iddialarını yalanlamış ve ikilinin yalnızca profil haberi için bir kez şahsen görüştüğünü belirtmişti. Birkaç hafta boyunca manşetlerden inmeyen skandal, Nuzzi'nin yayından ayrılmasına ve eski nişanlısı Politico gazetecisi Ryan Lizza ile hukuki bir mücadeleye girmesine neden oldu.