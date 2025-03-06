Kennedy Jr’ın seksting skandalı! Oyuncu karısı peşinden Washington’a gitti

ABD'nin Sağlık Bakanı Robert F. Kenndy Jr. gazeteci Olivia Nuzzi ile cinsel mesajlaşmaları dolayısıyla yeniden gündemde. İddiaya göre Kennedy Jr.'ın oyuncu eşi Cheryl Hines, Nuzzi ile yaşadığı sexting skandalının ardından kocasına Washington DC'ye taşınması için ültimatom verdi.
KENNEDY JR'IN KARISINDAN ÜLTİMATOM
Daily Mail'e konuşan kaynaklar, 59 yaşındaki Hines'ın, kocasının bakan olduktan sonra kendi deyimiyle "şehvet şeytanlarına", karşı koyamayacağından korktuğu için kendisini Kaliforniya'dan Washington'a taşımasını emrettiğini söyledi.
"ETRAFINDA BU KADAR KADIN VARKEN TEK BAŞINA BIRAKAMAZ"
New York Post'un aktardığına göre bir kaynak, "Cheryl, Bobby'nin yeni ve güçlü pozisyonuna alışmaya çalışırken etrafında bu kadar çok çekici kadın ve Kennedy hayranı varken, yarı zamanlı bile olsa başkentte tek başına yaşamasına zerre kadar güvenemeyeceğini düşünüyor" dedi.
Cheryl'in Kennedy Jr'a "Beni taşı ya da başka bir şey yap" dediği öğrenildi. Cheryl Hines ve Kennedy'nin temsilcileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
SKANDALDAN SONRA AYRILMADILAR
Ünlü çift, 70 yaşındaki Kennedy'nin Nuzzi ile dijital bir ilişki yaşadığı iddiasıyla suçlanmasından sonra da kamuoyuna mutlu bir birliktelik hikayesi sundu.
GAZETECİ NUZZI İLE SEXTING SKANDALI
Kennedy Jr. ve gazeteci Olivia Nuzzi sexting skandalıyla gündeme damga vurmuştu. Nuzzi, Kasım 2023'te o dönem bağımsız başkan adayı olan Kennedy'nin profilini New York Magazine için çıkarmıştı.
FACETIME ÜZERİNDEN SANAL CİNSEL İLİŞKİ
31 yaşındaki Nuzzi'nin hikayenin ardından Kennedy'ye cinsel içerikli mesajlar atmaya başladığı ve hatta ona "utangaç çıplak fotoğraflar" gönderdiği bildirildi. İkilinin FaceTime üzerinden sanal cinsel ilişki yaşadığı bile iddia edildi.
Nuzzi'nin Kennedy JR ile aldattığı eski nişanlısı Ryan Lizza'nın mahkemeye sunduğu iddiaya göre Kennedy, cinsel içerikli mesajlaşmaları sırasında Nuzzy'ye "ona sahip olmak istediğini", "onu kontrol etmek istediğini" ve "onu hamile bırakmak istediğini" söyledi.
Kennedy ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından gazeteci Nuzzy, ilişkilerinin yalnızca mesajlaşmadan ibaret olduğunu ve hiçbir zaman "fiziksel" bir ilişkiye dönüşmediğini ileri sürmüştü.
Kennedy Jr da Nuzzi ile kendi kampında bir kaçamak yaşadığı iddialarını yalanlamış ve ikilinin yalnızca profil haberi için bir kez şahsen görüştüğünü belirtmişti. Birkaç hafta boyunca manşetlerden inmeyen skandal, Nuzzi'nin yayından ayrılmasına ve eski nişanlısı Politico gazetecisi Ryan Lizza ile hukuki bir mücadeleye girmesine neden oldu.
Kennedy Jr'ın oyuncu eşi "Curb Your Enthusiasm" dizisinin yıldızı Hines ise uzun zamandır çevre avukatı olan ve aşı şüphecisi olan kocasını, ocak ayındaki hararetli onay görüşmeleri sırasında alenen desteklediği için ikili söylentileri susturdu.
Hines daha sonra Kennedy'nin Beyaz Saray'daki yemin törenine katıldı ve ikili, Başkan Trump'ın yedi çocuk babasının Make American Health Again hareketini övdüğü töreninde el ele durdu.
KOCASININ PEŞİNDEN WASHINGTON'A GİTTİ
Habere göre, "Waitress" dizisinin yıldızı, Casanova kocasına göz kulak olmak için 6 milyon dolarlık Brentwood mirasını bırakmaya kararlı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, "Cheryl, siyasi bir eş olmak için tüm göz alıcı yaşam tarzından vazgeçmeye hazır, hemen Washington'a taşındı ve Bobby'yi yakından takip edebilmek için gözde Georgetown'da yaşamaya başladı" dedi.
EN AZ 3 KADIN DAHA VAR
Kennedy ayrıca bir dizi aldatma söylentisine de karışmıştı. En az üç kadın, daha önce başkanlığını yaptığı aşı karşıtı bir örgüt olan Children's Health Defense'te bağlantı kurduktan sonra geçen yıl onunla gizlice ilişki yaşadıklarını iddia etmişti.