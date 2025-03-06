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Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Pocheon şehrinde yer alan bir köye, bombalar isabet etti. Çok sayıda bina hasar görürken, 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Güney Kore ordusunun ABD ile birlikte tatbikat yaptığı ve bombaların yanlışlıkla atıldığı açıklandı. İşte tatbikatın faciaya döndüğü olaya dair detaylar...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 08:20 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 08:20
Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde yer alan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesi, bir askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla atılan bombaların hedefi oldu.

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Güney Kore Hava Kuvvetleri, KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bombanın düştüğünü duyurdu. 4'ü ağır 7 kişi yaralanırken, 1 kilise ve 6 bina hasar gördü.

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

Kazanın ardından Güney Kore Hava Kuvvetleri bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 10.04 dolaylarında, Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür. Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız."

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

Güney Kore basını, serbest düşümlü MK-82 bombasının etkili bir imha silahı olduğunu belirterek, olayın daha büyük bir felakete yol açmadan atlatıldığını vurguladı.

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var

İşte faciaya dönüşen tatbiatın izeleri...

Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var
Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var
Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var
Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var
Tatbikat faciaya döndü! Güney Kore ordusu köyü bombaladı! Yaralılar var