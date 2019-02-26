Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklamış ve kehaneti tutmuştu. Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem, Amerika kıtasını salladı. Bu olayın ardından gözler Frank Hoogerbeets'e ve kehanetlerine çevirildi. Frank Hoogerbeets bu kez de 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi. İşte Hoogerbeets'in yeni tahmini...

26.02.2019 11:32 - Son Güncelleme: 26.02.2019 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





