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Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklamış ve kehaneti tutmuştu. Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem, Amerika kıtasını salladı. Bu olayın ardından gözler Frank Hoogerbeets'e ve kehanetlerine çevirildi. Frank Hoogerbeets bu kez de 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi. İşte Hoogerbeets'in yeni tahmini...

26.02.2019 11:32 - Son Güncelleme: 26.02.2019 11:38
Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınladı.

Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Frank Hoogerbeets bugün 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etti.

Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı.

Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Frank Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

Kehaneti tutan Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti.

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