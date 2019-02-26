Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi
Dünya Vietnam'da düzenlenecek olan zirveyi takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye koruma ordusuyla geldi.
26.02.2019 10:03
- Son Güncelleme: 26.02.2019 10:17
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile 27-28 Şubat'ta yapılacak zirve kapsamında Vietnam'a geldi.
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