Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Dünya Vietnam'da düzenlenecek olan zirveyi takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye koruma ordusuyla geldi.

26.02.2019 10:03 - Son Güncelleme: 26.02.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





