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Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Dünya Vietnam'da düzenlenecek olan zirveyi takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştirecek olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye koruma ordusuyla geldi.

26.02.2019 10:03 - Son Güncelleme: 26.02.2019 10:17
Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile 27-28 Şubat'ta yapılacak zirve kapsamında Vietnam'a geldi.

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Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Hanoi kentinde düzenlenecek zirve için Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğu yaptı ve Vietnam'ın Çin sınırındaki tren istasyonuna vardı.

Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Tren istasyonu çevresinde çok sayıda kişi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u coşkuyla karşıladı.

Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Kim Jong-un'un özel aracına yakın korumaları ve Vietnam polisi eşlik etti.

Dünyanın gözü Vietnam'da! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koruma ordusuyla geldi

Güney Kore, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirmişti.

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