Katil İsrail panikte: Kontrolü kaybettik!

Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.

Olaylarda çok sayıda Filistinli ile bazı polisler yaralanmıştı, İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakılmıştı.