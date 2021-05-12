Katil İsrail panikte: Kontrolü kaybettik!
Doğu Kudüs'te Katil İsrail'in Filistin halkına zulmü büyük tepki çekerken Netanyahu'dan kan donduran yeni tehditler geldi. Af Örgütü, İsrail'e karşı zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Son olarak dün akşam saatlerinde Tel Aviv'in güneydoğusunda bulunan Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinliden birinin şehit olması, infial yarattı. Gelen son dakika haberine göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail saldırılarında şehit sayısı 43'e, yaralı sayısı 296'ya yükseldi." denildi. İşte detaylar...
12.05.2021 10:40
- Son Güncelleme: 12.05.2021 11:50
Cenazenin geçişi sırasında çevrede bulunan bazı Yahudilerin İsrail bayrağı sallaması üzerine Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginlik yaşanmıştı. İsrail güçleri ise Filistinlilere müdahale ederek bazı kişileri gözaltına almıştı. Filistinliler ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermişti.
Olaylarda çok sayıda Filistinli ile bazı polisler yaralanmıştı, İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakılmıştı.
İsrail polisi ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki evden zorla çıkarma girişimleri ile Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların devamında Gazze Şeridi'ne taşınan gerilim, şiddet ve saldırılar devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi, 'topyekün bir savaşa' doğru ilerlendiği uyarısının gölgesinde bugün olağanüstü toplanacak.